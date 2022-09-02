"Вільні демократи" відзначають, що проект у підсумку нашкодив Німеччині.

Представники фракції "Вільних демократів" у німецькому парламенті закликали розібрати газопровід "Північний потік-2". Політики вважають, що проект нашкодив Німеччині

Про це повідомляє видання Spiegel.

"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" і якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного та правового захисту", - йдеться в заяві.

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Політики вважають, що "Північний потік" з самого початку був геополітичним проектом, спрямованим на ізоляцію України, але в підсумку завдав шкоди Німеччині. "Вільні демократи" закликали розширити санкції щодо російського керівництва і вислати родичів підсанкційних росіян, у яких є візи і право на проживання в Німеччині.

Крім того, вони відзначили, що країни, які допомагають Москві обходити санкції, представляють Росії зброю, повинні понести відповідальність.

Варто відзначити, що парламентська фракція "Вільних демократів" входить в правлячу "світлофорну коаліцію".

Північний потік-2 - що відомо

Проект "Північний потік-2" передбачив будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Його повинні були запустити після сертифікації.

22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2 "у відповідь на рішення Москви визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

23 лютого США ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував через антиросійські санкції, введені через її агресію проти України.

23 серпня президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2".

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