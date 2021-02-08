Експерти кажуть, що Конгрес вже демонструє відкритість до компромісів щодо російського газопроводу, однак, багато факторів можуть все зіпсувати.

В холодних водах поблизу данського острова Борнхольм триває складна гра в "кішки-мишки". Російські кораблі поспіхом намагаються добудувати останній відрізок "Північного потоку-2", який подвоїть можливості транспортування газу з Росії в Німеччину. Лишилося всього 150 кілометрів.

Тим часом, американський уряд, озброївшись санкціями, карає компанії, які підозрює в причетності до російського газопроводу, - пише The Economist. Сага навколо "Північного потоку-2" наближається до свого завершення. І результат може визначити ця боротьба.

Читайте такожDie Welt: Кремлю начхати на критику ЄС, поки Німеччина вірна "Північному потоку-2"Агресивна політика санкцій в часи адміністрації Дональда Трампа налаштувала проти себе навіть ворогів "Північного потоку-2" в Європі. Новий президент США Джо Байден прагне відбудувати американські союзи. Але його команда також виступає проти російської ГТС в обхід України. Оптимісти вважають, що останнє американське рішення щодо санкцій проти неї може запропонувати вихід.

Покарання обов'язкові. І це обмежує можливості Білого дому маневрувати. Але колишній координатор санкцій в адміністрації Барака Обами Ден Фрід зауважиє, що текст також дозволяє президенту США легше скасувати їх.

"Це натяк, що Конгрес хоче домовлятися", - сказав Фрід.

Команда Джо Байдена натякнула, що відкрита для пропозицій. На що домовленості щодо "Північного потоку-2" можуть бути схожі?

Одна з ідей говорить, що може з'явитися автоматичний механізм запровадження санкцій проти "Газпрому", якщо Кремль спробує порушити угоду, яку Ангела Меркель уклала з Кремлем в 2019 році щодо транзиту газу через Україну. Це може бути частина масштабних домовленостей, в рамках яких США скасують свої санкції проти "Північного потоку-2" в обмін на зобов'язання Німеччини посилити енергетичну й інші форми безпеки в Східній Європі.

Але Німеччина повинна не просто подати сигнал про зацікавленість в таких сценаріях, але й поставити на паузу свою підтримку "Північного потоку-2". Тим часом, в Берліні чиновники бояться, що жорсткі конгресмени можуть зв'язати руки Байдену. Дипломатичний вихід може затягнутися в такому разі. Тим часом, делікатний "танець" у Балтійському морі продовжується.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань