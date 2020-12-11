Оборонний бюджет США на наступний рік передбачає $250 мільйонів допомоги Україні та посилює санкції проти "Північного потоку-2".

Сенат США переважною більшістю голосів - 83 проти 13 схвалив проект оборонного бюджету США (NDAA) на наступний рік.

Раніше цього тижня цей законопроект затвердила Палата представників США, пише Голос Америки.

Серед важливих положень затвердженого в Сенаті законопроекту сенатор-республіканець Тед Круз зокрема назвав "положення, які раз і назавжди роз‘яснюють, що всі, долучені до російського "Північного потоку-2" підпадуть під руйнівні санкції", розроблені ним спільно з сенаторкою від Демократичної партії Джин Шагін.

Він, однак, розкритикував сенаторів від Демократичної партії, які ініціювали інші положення законопроекту, зокрема з перейменування військових баз у США.

Читайте такожСША не зменшать військову допомогу Україні в 2021 році - WP

Законопроект уповноважує надання оборонної допомоги Україні обсягом 250 мільйонів доларів в рамках ініціативи із Безпекової допомоги Україні, включаючи 75 мільйонів летальної допомоги а також розширює повноваження влади США з підтримки України у стримуванні Росії, йдеться у довідці щодо законопроекту, оприлюдненій Комітетом Сенату США зі збройних послуг.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що може заветувати законопроект, якщо до нього не буде включено положення, які посилюють відповідальність соцмереж за розміщені там повідомлення, і скасовують відповідний захист для соцмереж.

"Однак, переважна підтримка законопроекту в Конгресі сигналізує, що законопроект може бути затверджено навіть у випадку президентського вето", - зазначає "Голос Америки".

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН