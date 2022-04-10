Пропутінські партії в ЄС все ще намагаються грати на розкол суспільства.

Євросоюз має розуміти, що загравати з проросійськими політиками – це кликати "русский варварский мир" до Європи.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія роками створювала пропутінські партії в ЄС та накачувала їх грошима. Так, вони маргінальні. Так, вони вмирають. Але все ще намагаються грати на розкол суспільства", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що ЄС має розуміти: "загравати з проросійськими політиками – це кликати "русский варварский мир" до Європи".

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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