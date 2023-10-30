Секретар РНБО зазначив, що російська влада сама формує таку позицію.

Антисемітські протести, які переросли в погроми в Махачкалі, швидше за все, будуть розширюватися на території Російської Федерації. Таку позицію формує російська влада.

"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти Путіна (президента РФ Володимира Путіна - УНІАН) про євреїв - набирає силу тенденція офіційної антиізраїльської позиції Кремля", - повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов у соцмережі X.

При цьому він зазначив, що в Росії вже не може себе почувати в безпеці жоден єврей або громадянин Ізраїлю. На його думку, антиізраїльські настрої в РФ будуть тільки зростати, тому варто очікувати нових спалахів насильства.

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"Початок в Росії чорносотенських погромів - питання часу. Росія все одно ненавидить всі народи, що обирають свободу", - зазначив Данилов.

Довідка УНІАН. Чорносотенці - це збірна назва ряду російських монархічних та ультранаціоналістичних організацій, що виникли в Російській імперії після революції 1905 року. Їх розгул спостерігався до 1914 року. Вони запам'яталися єврейськими погромами та знищенням всього, що могло називатися українським.

Антисемітські протести в Дагестані - що відомо

Увечері 28 жовтня сотні жителів Російської Республіки Дагестан зібралися біля готелю в Хасавюрті. Туди нібито повинні були привезти "ізраїльських біженців".

Крім того, в ніч з 28 на 29 жовтня в Нальчику в Кабардино-Балкарській Республіці підпалили Єврейський культурний центр, що будувався.

Наступного дня сотні демонстрантів у Дагестані увірвалися в аеропорт Махачкали, де заблокували злітно-посадкову смугу і спробували потрапити на літак, який прибув з Ізраїлю.

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