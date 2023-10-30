Відзначається, що ситуацією намагаються скористатися глава ФСБ Росії Олександр Бортніков і глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Антисемітські протести в російському Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу свідчать про зростання міжетнічної і міжрелігійної напруженості в Росії. Кремль, схоже, залишив регіональній владі можливість офіційно відреагувати на демонстрації.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що глава Республіки Дагестан Сергій Меліков, глава Карачаєво-Черкеської Республіки Рашид Темрезов і глава Кабардино-Балкарської Республіки Казбек Коков 29 жовтня закликали жителів Північного Кавказу утриматися від агресивних дій і припиняти спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Координаційний центр мусульман Північного Кавказу навмисне засудив антисемітські акції, що послідували за першими демонстраціями ввечері 28 жовтня.

Міністр з національної політики Дагестану Енрік Муслімов і міністр у справах молоді Каміль Саїдов прибули в аеропорт 29 жовтня для спілкування з демонстрантами, але, як виявилося, не змогли відрадити їх від проникнення в приміщення. Меліков пізніше назвав демонстрацію порушенням закону, а головне управління Міністерства внутрішніх справ по Північно-Кавказькому федеральному округу попередило про незаконність проведення демонстрацій без попереднього дозволу уряду.

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Кремлю, ймовірно, доведеться важко запевнити виборців, що ситуація знаходиться під контролем, і переконати єврейську аудиторію в тому, що єврейські меншини в Росії знаходяться в безпеці, попри його зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну. Прес-секретар Головного рабинату Росії в Дагестані Овад'я Ісаков заявив 29 жовтня, що сотні єврейських сімей в Дагестані повинні покинути республіку і Росію, оскільки "Росія - не порятунок", бо "в Росії теж були погроми".

25 жовтня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з лідерами ряду російських релігійних організацій, включаючи лідерів іудаїзму та ісламу, назвав Росію маяком релігійної згоди. Ймовірно, Кремль прагне представити Росію такою, яка захищає свої релігійні меншини, щоб привернути увагу мусульманської та єврейської аудиторії на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС і применшити напруженість, викликану ультранаціоналістичною Російською православною церквою.

Російські ультранаціоналісти висловили побоювання, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану і Північного Кавказу в інші регіони Росії. Деякі російські ультранаціоналісти звинуватили в перших чутках українську інформаційну операцію, але інші висловили глибоку стурбованість тим, що антисемітські акції можуть поширитися і спровокувати антиросійську діяльність.

Один з російських мілблогерів риторично запитав, чи будуть в Москві "погроми", і заявив, що демонстрації можуть призвести до ситуації, як в 1990-х роках, коли вбивали етнічних росіян в Таджикистані і Чечні. Російські ультранаціоналісти можуть вдатися до жорсткої критики реакції російської влади на протести, оскільки кілька російських джерел висловили невдоволення тим, що офіційна влада досі реагувала мляво.

Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков і глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються використовувати загострилася етнорелігійну напруженість в Росії, щоб повернути собі прихильність президента РФ. Російські мілблогери відзначають, що чиновники не змогли реалізувати політику Путіна 2012 року, стимулюючу міграцію в Росію для вирішення демографічних проблем країни.

Мілблогери скаржаться, що політика Путіна, хоча і була добромисною і правильною, не змогла підвищити народжуваність і знизити смертність до необхідного рівня, не змогла належним чином інтегрувати мігрантів в російське суспільство. Вони стверджують, що ця політика не зміниться, поки при владі залишаються старі політики путінського покоління. Один з мілблогерів прямо назвав Бортнікова і Бастрикіна "довіреними особами", які повинні "влетіти в орбіту Путіна і особисто переконати його в необхідності зміни міграційної політики".

Ця згадка Бортнікова і Бастрикіна має на увазі, що вони втратили прихильність Путіна, і представляє їх як людей, які потрібні президенту РФ для вирішення недавньої етнорелігійної напруженості в Росії за участю мігрантів з Центральної Азії. Кремль зазвичай повільно реагує на події, що підкреслюють етнорелігійну напруженість, включаючи недавні скарги на напади мігрантів на російських дітей, що підживлює гнів російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, яка ще більше посилює етнорелігійну напруженість. Бортніков і Бастрикін можуть спробувати показати себе через російський інформаційний простір як людей, здатних розірвати це коло.

Заворушення в Дагестані - що відомо

Сотні демонстрантів у Дагестані увірвалися в аеропорт Махачкали, заблокували злітно-посадкову смугу і спробували потрапити на літак, який прибув з Ізраїлю ввечері 29 жовтня після поширення чуток про те, що російська влада планує переселити "ізраїльських біженців" в Дагестан та інші регіони Північного Кавказу. Увечері 28 жовтня сотні демонстрантів зібралися біля готелю в Хасавюрті, щоб розшукати передбачуваних "ізраїльських біженців" на підставі аналогічних чуток. У ніч з 28 на 29 жовтня невідомі особи підпалили споруджуваний Єврейський культурний центр в Нальчику в Кабардино-Балкарській Республіці.

Чутки, мабуть, виникли завдяки місцевому дагестанському Telegram-каналу, який стверджував, що 28 жовтня в готелі Хасавюрта зупинилися "ізраїльські біженці", і оголосив про плановані демонстрації, які відбулися кількома годинами пізніше в центрі Махачкали.

У Telegram-каналі був розміщений заклик до жителів Махачкали вийти на демонстрацію в аеропорту в ніч з 28 на 29 жовтня, а також дані трекера літака з Ізраїлю напередодні його прибуття в ніч на 29 жовтня. В ході протесту в аеропорту Махачкали, де демонстранти тимчасово заблокували вихід всіх осіб, які перебувають в аеропорту. Демонстранти також перевіряли документи, що посвідчують особу, в пошуках ізраїльських громадян, але повідомлень про те, що вони їх знайшли, не надходило.

Демонстранти скандували "смерть євреям", а також іноді вступали в перепалки зі співробітниками Служби безпеки аеропорту. Бійці Національної гвардії РФ вивели демонстрантів з території аеропорту.

Telegram-канал, що поширив ці чутки, закритий, що може бути першою ознакою того, що російська влада активно намагається припинити продовження антисемітських демонстрацій.

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