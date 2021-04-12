Жінка, яка в дитинстві несподівано зустріла першого космонавта у себе на городі, пригадала, як це було.

За кілька сотень кілометрів на південь від Москви встановлений Монумент підкорювачам космосу. Він служить нагадуванням про видатні досягнення СРСР в освоєнні космічного простору.

Але причина, чому пам'ятник встановлений саме на цьому місці, полягає в тому, що рівно 60 років тому це місце стало частиною неймовірної історії, - йдеться в сюжеті BBC.

Читайте такожBloomberg: Польоту Гагаріна 60 років, для Москви такі великі речі в минулому12 квітня 1961 року пілот ВПС СРСР Юрій Гагарін став першою людиною, яка побувала в космосі. А коли настав час повертатися, Гагарін спустився на парашуті в крихітній космічній капсулі й приземлився саме на місці, де зараз стоїть пам'ятник. Це був звичайний город. Поява космонавта здивувала селян, особливо 5-річну дівчинку, яка допомагала садити картоплю.

"Бабця робила ямки, а я просто допомагала, кидала картоплю в ці ямки. Через якийсь час озирнулася в поле й побачила щось оранжеве, красиве, не зрозуміло що. Він йшов нам на зустріч. Бабця злякалася, схопила мене за руку. І ми хотіли втекти в бік дому. А він каже: "Мамцю, стійте, я свій". Я бабці сказала: "Зупинися, послухай, говорить російською. Мабуть людина"", - пригадує Рита Нурсканова, яка й була тією 5-річною дівчинкою.

Вона пригадала, що бабця запитала Гагаріна, звідки і як він взявся на городі. А він відповів, що прибув на кораблі. Жінка заперечила, що поблизу ніде води немає. І кораблів теж бути не може. А Гагарін відповів, що прилетів з неба.

Космічний політ зробив з Гагаріна героя на Землі. СРСР вирвався вперед у космічних перегонах зі США. Першого космонавта виставляли на показ по всьому світу. Для пропаганди Радянського Союзу це була перемога.

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Переклад: Лесь Димань