За словами голови КДБ Білорусі, на території Польщі перебувають сім так званих "хоругов", за допомогою яких Варшава нібито готує теракти та захоплення об'єктів.

Сім так званих "хоругов" у Польщі готуються "до захоплення об'єктів та терактів у Білорусі". Про це заявив голова Комітету державної безпеки цієї країни Іван Тертель, інформує Белта.

За його словами, на території Польщі нині перебувають сім так званих "хоругов", за допомогою яких Варшава нібито готує теракти та захоплення об'єктів на білоруській території.

"Найбільш агресивна хоругва тренується у Білостоку на вулиці кардинала Вишинського, 6а. Їй керує наш громадянин Асадулаєв 1991 року народження, який колись навчався у військовій академії і втік за кордон. Він ховається під псевдонімом "Шляхтич". Це одна з найагресивніших структур", - сказав Тертель.

Він також розповів, що відомі імена співробітників польських спецслужб, які займаються діяльністю цих "хоругв".

"Ми вважаємо, що це неприпустимо. Ми такої практики не використовуємо і не вважаємо, що це добре. Українські, польські, прибалтійські колеги повинні дивитися, щоб ця зброя не повернулася проти них. Ми неодноразово отримували інформацію, що ця публіка хотіла б здійснити провокації із застосуванням методів 1939 року. Ми пам'ятаємо, з чого починалася Друга світова війна – з провокації німців з використанням польської форми одягу", – сказав голова Комітету державної безпеки Білорусі.

Він також попередив польських, українських та прибалтійських колег, що це зброя, яка не піддається контролю, яка "може бути повернена проти кураторів".

"Це було неодноразово. Ми знаємо ситуацію з ІДІЛ та історію їхніх взаємин з американськими спецслужбами. І наші іноземні колеги можуть досягти таких само негативних результатів для себе", - зазначив Тертель.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі - останні новини

Польща отримає від США вертольоти Apache, які будуть працювати поблизу Білорусі. Як повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, Вашингтон надасть Варшаві цю техніку з власних запасів. Вони працюватимуть на східному фланзі НАТО.

Також УНІАН повідомляв, що Польща не пропустила літак "Бєлавіа", що летів з Мінська в Барселону. Причина була в тому, що його маршрут також проходив через Францію, а вона заборонила "Бєлавіа" літати над своєю територією. Літак був вимушений повертатися до Мінська.

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