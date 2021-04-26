На сьогодні Індія - країна з найсерйознішою динамікою зростання захворюваності коронавірусом на планеті.

Польща вивезла з Індії свого дипломата з коронавірусом, оскільки в країні немає можливості для надання йому повноцінної медичної допомоги.

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Про евакуацію повідомив у Twitter Керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. За його словами, евакуація була організована і здійснена за 48 годин. Разом з диппрацівником з Індії вивезли членів його родини.

На сьогодні Індія - країна з найсерйознішою динамікою зростання захворюваності коронавірусом на планеті.

Рівень захворюваності в Індії йде на сотні тисяч нових випадків на добу, а смертність становить кілька тисяч осіб на день. Лікарні відчувають страшну нестачу кисню.

Місцеві крематорії працюють в режимі максимального навантаження і не справляються з напливом тіл .Чимало жителів країни не мають снаги вистояти довгу чергу з людей, які хочуть віддати вогню своїх близьких, і влаштовують імпровізовані крематорії на пустирях.

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Автор: Дмитро Захаров