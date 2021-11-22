Радянська і російська актриса театру і кіно Ніна Русланова померла на 76-му році життя.

Про це пише ТАСС з посиланням на Союз кінематографістів Російської Федерації.

"Сьогодні на 76-му році життя після тривалої хвороби померла Ніна Іванівна Русланова", - йдеться в повідомленні.

Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в Богодухові (Харківська область).

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Знімалася в кіно з 1967 року (перша роль - у фільмі "Короткі зустрічі").

На рахунку Русланової близько 150 ролей в кіно: "Тіні зникають опівдні", "Афоня", "Не стріляйте в білих лебедів", "Мій друг Іван Лапшин", "Кін-дза-дза!", "Собаче серце", "Вій".

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Автор: Віолетта Орлова