Він переконаний, що Європі потрібна нова архітектура безпеки.

Колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що російський президент Путін визнає тільки силу і рішучість.

Під час візиту до Києва він заявив, що президента РФ не можна недооцінювати, пише Sky News. На думку Помпео, для захисту від великих наземних воєн в Європі потрібна нова архітектура безпеки. "Має бути ряд домовленостей, які чітко дали б зрозуміти, що Володимир Путін більше не зможе цього зробити", - додав він.

На питання, чи підтримає він надання Україні винищувачів F-16 і ракет великої дальності, Помпео відповів: "Иак, і навчання, і програмне забезпечення, і все, що необхідно для реального захисту і захисту вашої власної землі", - сказав Помпео.

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Винищувачі для України: позиція США

Як відомо, Україна вже тривалий час закликає союзників передати винищувачі для захисту неба і проведення контрнаступальних дій.

У недавньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія не може розпочати масштабний контрнаступ через брак боєприпасів і винищувачів.

На початку весни в мережі з'явилася інформація про те, що українські льотчики знаходяться на військовій базі в Сполучених Штатах. У Повітряних Силах підтвердили цю інформацію і повідомили, що там визначають рівень їх знань на випадок, якщо рішення про передачу винищувачів буде прийнято.

Наприкінці березня Міністр оборони Штатів Ллойд Остін сказав, що на цій стадії війни американські F-16 не допоможуть Україні.

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