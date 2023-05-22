Етикетки попереджатимуть людей про калорії, ризик раку та захворювань печінки, а також про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності.

Ірландія стала першою в світі країною, яка ввела обов'язкове маркування алкогольних напоїв етикетками, що попереджають про його шкоду для здоров'я.

Як повідомляє Guardian, міністр охорони Здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі підписав закон у понеділок і очікує, що інші країни наслідуватимуть його приклад.

Етикетки попереджатимуть людей про калорії, ризик раку та захворювань печінки, а також про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності.

Відео дня

За словами Доннеллі, закон набуде чинності 22 травня 2026 року, щоб дати підприємствам час адаптуватися.

Як відомо, сигарети також маркують попереджувальними етикетками

Раніше в Австралії заявили, що планують заборонити вейпінг через виявлення зв'язку між нікотиновою залежністю серед підлітків та дітей та посиленням тяги до вейпінгу.

А в Україні за час війни зросла кількість курців.

Вас також можуть зацікавити новини: