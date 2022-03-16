Іспанія пропонує досить прості умови для в'їзду українських біженців.

24 лютого почалася війна України з Росією, яка змусила багатьох українців покинути свої домівки. Понад 3 мільйонів громадян вже виїхали з України. Однією з країн, яка готова прийняти біженців, є привітна і спекотна Іспанія.

Як дістатися до Іспанії

Доїхати до Іспанії безпосередньо з України не можна. Спочатку вам потрібно виїхати в одну з країн Євросоюзу, а звідти добиратися до Іспанії на автобусі або поїзді. Також можна доїхати на своєму автомобілі, але обов'язково потрібна Зелена карта.

Допомогу з трансфером в Іспанії можна знайти у місцевих волонтерів в прикордонних українських містах. У Львові, Чернівцях, Мукачеві та інших західних містах можна знайти центри допомоги біженцям або намети волонтерів. Запитайте у волонтерів, як можна недорого доїхати до Іспанії.

До Іспанії також можна долетіти на літаку з Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії. Лоукостер WizzAir пропонує безкоштовні авіаквитки для українців. При бронюванні квитка введіть дані свого закордонного паспорта або ID-карти.

Документи для в'їзду в Іспанію 2022

На територію Іспанії можна потрапити з біометричним паспортом. Якщо його немає, а також немає візи, то потрібно звернутися в консульський відділ сусідніх країн: Польщі, Румунія, Угорщини і т. д. Там розглянуть справу і нададуть дозвіл.

При перетині кордону з дитиною потрібно мати свідоцтво про народження і документ про підтвердження спорідненості.

Документ про вакцинацію або ПЛР-тест не обов'язкові, але вас можуть попросити здати тест після прибуття в Іспанію.

Як отримати тимчасовий захист в Іспанії

Кожен українець, який перетинає кордон з Іспанією, автоматично отримує тимчасовий захист. Разом з ним такий статус отримають його діти і родичі. Раніше УНІАН розповідав, що таке тимчасовий захист в ЄС і які переваги він дає.

Житло для біженців в Іспанії

Українці, які прибули до Іспанії, можуть звернутися до центру прийому біженців. У Барселоні він знаходиться у виставковому центрі Fira de Barcelona, в Мадриді - в будівлі Centro de formación de la Seguridad Social, в Аліканте - в лікарні Hospital General Universitario Dr. Balmis.

Місцеві жителі можуть безкоштовно прихистити українців. Знайти житло у іспанців можна на сайтах Прихисток, EU4UA або Shelter for Ukraine.

Проїзд з твариною в Іспанію

Якщо у вашої тварини немає чіпа і міжнародного ветеринарного паспорта - вам потрібно зробити ці документи відразу після виїзду з України в сусідню країну. Інакше вас не пустять в Іспанію. Детальніше ми розповідали тут.

В Іспанії тварину можна тимчасово здати в притулок, якщо у вашому житлі не можна поселятися тваринами. Знайти притулок можна за запитом fundacion de ayuda animales + місто.

Корисні контакти

Інформацію про евакуацію в Іспанію можна знайти за телефоном +372 56782288 (щодня з 9:00 до 19:00), електронною поштою: ukraina@pagulasabi.ee, в Телеграм-каналі, на гарячій цілодобовій лінії для українців + 34910474444.

Допомога українцям в Іспанії - ucranianos.es.

Координація допомоги українцям - UkrHelp.

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