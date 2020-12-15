Адміністрація найбільшого у світі сайту для дорослих PornHub повідомила про блокування всіх неперевірених відео.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на адміністрацію сайту PornHub.
Це стало можливим через інформацію про насильство над неповнолітніми у роликах на сайті. Невдовзі платіжні системи Visa і Mastercard призупинили операції із своїми картками на сайті.
Нині заблоковані відео позначені повідомленням, що їх перевіряють "згідно з політикою довіри та безпеки".
Проте точне число заблокованих роликів невідоме. До початку перевірки на сайті їх було приблизно 13,5 млн, але протягом 14 грудня ця кількість змінювалася на 4,7 мільйона, а потім – на 7,2 мільйона, пише Motherboard.
З наступного року планується перевіряти всі заблоковані відео, які залишались без перевірки.
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