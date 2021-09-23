У країні повністю вакциновано 83,4% населення.

У Португалії уряд скасує майже всі запроваджені через COVID-19 обмеження, дозволивши повну заповненість ресторанів і культурних закладів з 1 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Антоніо Коста на прес-конференції, повідомляє The Guardian.

"Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо у фазу, засновану на відповідальності кожного", - зазначив він.

Серед небагатьох заходів, які залишаються, - носіння масок в громадському транспорті, на великих заходах, в будинках для літніх людей, лікарнях, торгових центрах і гіпермаркетах.

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На сьогодні в Португалії повністю вакциновані понад 8,5 мільйона осіб, або 83,4% населення.

З 1 жовтня нічні клуби та бари, які не працювали з березня 2020 року, будуть знову відкриті, проте відвідувачі зобов'язані пред'явити цифровий сертифікат про вакцинацію або негативний тест.

Як повідомляв УНІАН, Індія, яка залишалася закритою для іноземців більше 18 місяців, розпочала підготовку до відкриття кордонів для міжнародного туризму. Уряд країни планує зробити офіційне оголошення про відкриття кордонів і умови в'їзду для іноземців в найближчі 10 днів.

Автор: Світлана Закелова