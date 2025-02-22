Україна залишається пріоритетом для G7, стверджує Наталка Цмоць.

Канада виступає проти повернення Росії до "Великої сімки" (G7). Про це заявила посол цієї країни в Україні Наталка Цмоць.

"Я думаю, ми всі мусимо пам’ятати причини, через які Росія була виключена з цієї групи. Це було 2014 року після анексії Криму, і я бачу, що умови не змінилися. Канада не готова до зміни членства в G7 і буде наполягати на своєму", - зазначила вона.

Посол нагадала, що міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела зустріч на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки з українським колегою Андрієм Сибігою:

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"Це багато говорить про те, що Україна все ще є великою мірою в центрі пріоритетів G7".

За її словами, для "Великої сімки" важливо працювати разом над посиленням підтримки України та "продовжувати тиснути на Росію", що передбачає, зокрема, посилення санкцій та перекриття шляхів для їх обходу.

"Ми чітко вказали, що це два способи, як "Група семи" працюватиме над розв’язанням ситуації. Але дуже важливо, що вона продовжує потужно підтримувати Україну, і в плані двосторонніх відносин для нас нічого не змінилося", - додала Цмоць.

Заява Трампа про G7

Президент США Дональд Трамп сказав, що "із задоволенням" прийняв би Росію назад у G7. Він додав, що рішення виключити Росію з G7 було помилкою.

"Це не питання симпатії чи антипатії до Росії. Колись це була G8, і я запитав: "Що ви робите? Ви постійно говорите про Росію, то чому її немає за столом? Я впевнений, що Росія хотіла б повернутися. Обама і кілька інших людей зробили помилку, виключивши її. Цілком можливо, що якби G8 залишилася, кризи в Україні б не було. І якби я був президентом, Росія ніколи б не напала на Україну", - заявив Трамп.

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