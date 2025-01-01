Посол висловила тверде переконання в тому, що США і РФ повинні зберігати наявні зв'язки "і налагоджувати нові між росіянами та американцями".

США готові до конструктивного і шанобливого діалогу з російською владою, незважаючи на "наявні глибокі розбіжності з багатьох питань". Таку заяву зробила в новорічному зверненні посол США в РФ Лінн Трейсі.

"На жаль, ми живемо в непростий час, коли конфлікти і невизначеність продовжують тяжким тягарем лягати на країни світу, зокрема, в цьому регіоні. А величезна потреба в дипломатичних зусиллях продовжує зберігатися", – сказала вона.

Крім того, посол висловила тверде переконання в тому, що США і РФ повинні зберігати наявні зв'язки "і налагоджувати нові між росіянами і американцями".

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"Один із головних способів, яким ми цього досягаємо – тримати відкритими двері для прямого спілкування між людьми, щоб зберегти багаторічні зв'язки між нашими народами. Ми, як і раніше, запрошуємо російських громадян приїжджати й навчатися у США, щоб студенти, науковці, діячі мистецтва і музиканти могли спілкуватися один з одним", – додала Трейсі.

Посол також висловила надію, що у 2025 році буде знайдено рішення для "мирного майбутнього". При цьому вона не стала прямо згадувати розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Війна в Україні: політика США

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США підтримують нашу країну, надаючи як військову, так і фінансову допомогу. Крім того, проти низки суб'єктів та осіб було запроваджено санкції.

30 грудня Мінфін США оголосив про виділення Україні 3,4 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти є останньою виплатою, передбаченою в рамках американського закону про додаткові асигнування на безпеку України у 2024 році.

Варто зазначити, що США також надають Україні допомогу, яка буде забезпечена за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Крім того, Вашингтон нарощує постачання зброї в Україну. Таку заяву нещодавно зробив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що темп поставок має стати таким, щоб збити темп російських штурмів.

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