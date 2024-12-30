Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки в Україні.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - зазначив Шмигаль.

Прем‘єр-міністр також подякував Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України.

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Міжнародна допомога Україні - останні новини

23 грудня до державного бюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів від МВФ у рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Член ради Національного банку України Василь Фурман повідомляв, що Україна отримає близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги у 2025 році.

27 грудня до держбюджету України надійшов транш обсягом 485 млн доларів за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

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