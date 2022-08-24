Папа Римський Франциск заявив, що дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна нібито є "невинною жертвою війни".

Посол України у Ватикані розкритикував заяву Папи Римського Франциска, який назвав "безневинною жертвою війни" загиблу Дарʼю Дугіну, доньку ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна.

Про це посол України Андрій Юраш написав у Twitter.

"Сьогоднішній виступ Папи розчарував і змусив замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", — зазначив посол України у Ватикані.

Нагадаємо, раніше Папа Римський "відзначився" ще однією скандальною заявою. Він сказав, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду в світі.

Дочка Дугіна згоріла в машині: що відомо про те, що трапилося

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки і політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня. Дугіна їхала на автомобілі Toyota Land Cruiser, коли під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу і згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією назвали вибух газового балона, проте зараз російські правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої і лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що метою був сам Олександр Дугін.

Потім стало відомо, що після загибелі дочки Дугіна в Росії вже почали погрожувати Україні. А сам творець "руського міра" потрапив до лікарні.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "русского міра"Олександра Дугіна. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росію в червні разом з 12-річною дочкою.

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