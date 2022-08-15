Він закликав не допустити гуманітарну кризу в Сомалі.

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду в світі.

Про це пише Reuters.

Він сказав паломникам і туристам на площі Святого Петра, що хоче привернути увагу до серйозної гуманітарної кризи, що вразила Сомалі і деякі райони прикордонних країн.

"Населення цього регіону, яке і без того живе в дуже важких умовах, тепер знаходиться в смертельній небезпеці через посуху", - сказав він.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН заявила що зможе офіційно оголосити голод у восьми регіонах Сомалі, якщо домашня худоба продовжить гинути, ціни на основні товари рости, а гуманітарна допомога не дійде до найбільш вразливих верств населення.

"Я сподіваюся, що міжнародна солідарність зможе ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію. На жаль, війна відволікає увагу і ресурси, але саме ці цілі вимагають найбільшої прихильності: боротьба з голодом, охорона здоров'я, освіта", - відзначити Франциск.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує президента РФ Путіна, але відмовився вказати, де добро, а де зло.

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