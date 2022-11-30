Автори відповідної петиції хочуть, щоб російські дипломати в Празі "спробували їх же ліки".

У Чехії створили петицію із закликом відключити від газу, електрики і водопостачання посольство Російської Федерації в Празі.

Вона опублікована на сайті petice.com. Проект "Dárek pro Putina" в Twitter запропонував дати російському посольству в Празі "спробувати їх власний супчик".

"Ми хочемо, щоб постачальники електроенергії і води відключили всі будівлі в Празі, які належать Російській Федерації. Нехай вони теж замерзнуть після настання темряви, як, наприклад, кияни", - йдеться в повідомленні.

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У тексті самої петиції йдеться, що російська армія вже кілька тижнів обстрілює ракетами українські міста і села. В результаті обстрілів без світла залишаються не тільки житлові будинки, школи, дитячі садки, магазини і фабрики, а й лікарні.

"Росія, мабуть, вирішила розбити Україну мороком і холодом. З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних і приватних енергорозподільників дати російським дипломатам в Празі спробувати їх же ліки. Просимо відключити все майно РФ від газу, води та електрики", - написали автори петиції.

Відключення світла в Україні

Як відомо, російська армія систематично обстрілює об'єкти критичної інфраструктури України. В результаті атак виникає дефіцит електроенергії, в регіонах вводять аварійні відключення світла.

Після чергового обстрілу в Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в будинках українців - це наслідки небажання влади України "вирішувати проблему" і йти на переговори з РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський президент Путін намагається використати зиму в якості зброї.

У Білому домі заявили, що диктатор намагається "поставити український народ на коліна, тому що не може поставити на коліна ВСУ".

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