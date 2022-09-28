В офіційній заяві зазначили, що зараз залишаються обмежені способи виїхати з Росії в приватному порядку.

Посольство США звернулося до громадян країни із закликом якнайшвидше покинути Росію. Зараз ще є обмежені способи виїхати з держави-агресора. Решту американців закликали не відвідувати територію РФ.

Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті посольства США в Москві.

"Громадянам США не слід здійснювати поїздки в Росію, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки зберігаються обмежені можливості комерційних поїздок", — сказано в повідомленні.

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Дипломати зазначили, що сухопутні маршрути для виїзду з РФ все ще відкриті. А ось комерційні авіарейси сильно обмежені і потрапити на них в короткий термін часто неможливо. Окремо громадян США закликали уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служб безпеки на цих заходах. Американцям нагадали, що "право на мирні зібрання і свобода вираження думок в Росії не гарантовані".

Причиною для публікації такого призову стала тимчасова мобілізація. У США побоюються за людей, які володіють громадянством Штатів і Росії. Таких чоловіків можуть призвати в армію.

"21 вересня російський уряд почав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки вторгнення в Україну. Росія може відмовитися визнати американське громадянство подвійних громадян, відмовити їм у доступі до американської консульської допомоги, перешкодити їх виїзду з Росії і закликати подвійних громадян на військову службу", — підкреслили в посольстві.

Напруга у відносинах США і Росії

Штати серйозно поставилися до ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна під час оголошення "часткової мобілізації".

Зараз США не бачать жодних ознак того, що Російська Федерація готується застосувати ядерну зброю. Однак військові підняли в повітря літаки-розвідники для відстеження ядерної зброї. А директор ЦРУ нагадав про необхідність стежити за ознаками підготовки до ядерного удару.

США також попередили Росію про "катастрофічні наслідки" застосування ядерної зброї. При цьому колишній президент РФ Дмитро Медведєв певен, що навіть після такого злочину НАТО не втрутиться у війну.

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