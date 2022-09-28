Посольство США звернулося до громадян країни із закликом якнайшвидше покинути Росію. Зараз ще є обмежені способи виїхати з держави-агресора. Решту американців закликали не відвідувати територію РФ.
Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті посольства США в Москві.
"Громадянам США не слід здійснювати поїздки в Росію, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно покинути Росію, поки зберігаються обмежені можливості комерційних поїздок", — сказано в повідомленні.
Дипломати зазначили, що сухопутні маршрути для виїзду з РФ все ще відкриті. А ось комерційні авіарейси сильно обмежені і потрапити на них в короткий термін часто неможливо. Окремо громадян США закликали уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служб безпеки на цих заходах. Американцям нагадали, що "право на мирні зібрання і свобода вираження думок в Росії не гарантовані".
Причиною для публікації такого призову стала тимчасова мобілізація. У США побоюються за людей, які володіють громадянством Штатів і Росії. Таких чоловіків можуть призвати в армію.
"21 вересня російський уряд почав мобілізацію своїх громадян до збройних сил для підтримки вторгнення в Україну. Росія може відмовитися визнати американське громадянство подвійних громадян, відмовити їм у доступі до американської консульської допомоги, перешкодити їх виїзду з Росії і закликати подвійних громадян на військову службу", — підкреслили в посольстві.
Напруга у відносинах США і Росії
- Штати серйозно поставилися до ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна під час оголошення "часткової мобілізації".
- Зараз США не бачать жодних ознак того, що Російська Федерація готується застосувати ядерну зброю. Однак військові підняли в повітря літаки-розвідники для відстеження ядерної зброї. А директор ЦРУ нагадав про необхідність стежити за ознаками підготовки до ядерного удару.
- США також попередили Росію про "катастрофічні наслідки" застосування ядерної зброї. При цьому колишній президент РФ Дмитро Медведєв певен, що навіть після такого злочину НАТО не втрутиться у війну.