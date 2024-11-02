Перша команда з 2500 волонтерів прямує до постраждалого району під координацією Цивільної оборони.

Руйнівні повені в Іспанії змусили уряд країни залучити до ліквідації наслідків стихії рекордну кількість військових у мирний час. Зокрема, у постраждалих районах вже проведено близько 5 тисяч рятувальних операцій, інформує місцевий мовник RTVE.

На даний момент повідомляється про 211 загиблих, ще десятки вважаються зниклими безвісти.

Для ліквідації наслідків цих стихійних лих прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про направлення додаткових 5 тисяч військових для допомоги. Також буде залучено ще п'ять тисяч співробітників поліції та Цивільної оборони. За словами глави іспанського уряду, потреба в допомозі досі залишається великою:

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"Досі десятки людей шукають своїх рідних, а сотні сімей оплакують втрату близьких, друзів або сусідів".

Повені в Іспанії - останні новини

Внаслідок повеней в Іспанії загинули сотні людей, вцілілі просять про допомогу. Вцілілі місцеві жителі розгрібають завали, їм надають допомогу, але її не вистачає.

Так, у містечку Чиви, поблизу Валенсії, за вісім годин випало більше опадів, аніж за попередні двадцять місяців. Вода вийшла з яру, що перетинає місто, зруйнувавши дороги та будівлі.

На супутникових знімках Валенсії видно катастрофу, що перетворила жваве приморське місто на територію, вкриту каламутними потоками.

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