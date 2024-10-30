Після проливних дощів на південному сході країни почалися масштабні повені.

Холодний фронт приніс на південний схід Іспанії проливні дощі, через що в країні почалися сильні повені. Про це повідомляє Reuters.

Вода затоплює цілі міста, людям рекомендують не залишати власні домівки та уникати необов'язкових поїздок. Уже відомо про кількох загиблих.

"Виявлено тіла загиблих, але з поваги до родин ми не збираємося надавати жодних додаткових даних", - заявив глава регіону Валенсія Карлос Масон.

Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET оголосило червоний рівень небезпеки у Валенсії та інших регіонах, де вже випало 200 мм опадів.

У найбільш постраждалих районах довелося закрити школи і зупинити роботу інших некритичних служб.

У мережі тим часом розлітаються відеоролики, на яких видно, як люди рятуються від потоків води. Деякі постраждалі рятуються, тримаючись за дерева, щоб їх не віднесло течією. На інших кадрах видно, як жінку з собакою евакуюють за допомогою вертольота.

Також на одному з роликів зображено торнадо - досить рідкісне явище для Іспанії.

Середземне море стає дедалі небезпечнішим - що відомо

Учені кажуть, що екстремальні погодні явища стають частішими через зміну клімату.

Метеорологи вважають, що потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні проливних дощів.

Шкіпери та кліматологи кажуть, що Середземне море стає дедалі небезпечнішим для плавання.

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