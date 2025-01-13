Палає велика 3-поверхова будівля.

У місті Тула Російської Федерації горить військовий госпіталь.

За даними Astra, загоряння сталося в госпіталі "39 Окремий медичний загін Повітряно-десантних військ", який розташований на Радянській вулиці, 15.

Інформацію про те, що трапилося, оприлюднили очевидці. На відео, які вони поширили, можна побачити, як горить велика 3-поверхова будівля. Зокрема, відкритий вогонь виривається з кількох вікон верхнього поверху, також горить дах. Угору здіймається густий чорний дим.

Наприклад, у Телеграм-каналі "Тула. Жесть", на тлі відео чути, як, вочевидь, автори запису, кажуть, що вогонь поширився дахом дуже швидко.

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Що ще відомо про пожежі в Росії

Нагадаємо, нещодавно в Гатчині (РФ) загорівся завод із виробництва ацетону, який використовується і в оборонній промисловості. Вогонь охопив 1600 кв. м двоповерхової будівлі.

На місці пожежі зафіксували розлив ацетону. Що стало причиною потужної пожежі, окупанти не повідомляли. Водночас було відомо, що російська ППО працювала по дронах. Міноборони РФ навіть відзвітувало про збиття 40 БПЛА в кількох регіонах.

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