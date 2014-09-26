Расмуссен залишає посаду генсека НАТО в зв'язку із закінченням строку повноважень
11:33, 26 вересня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен залишає штаб-квартиру альянсу у зв’язку із завершенням терміну перебування на цій посаді.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба НАТО, у п’ятницю, 26 вересня, Расмуссен попрощається із найближчими співробітниками і членами міжнародного секретаріату, цивільними і військовими, та покладе вінок до меморіалу воїнам, полеглим в операціях НАТО.
Перед від`їздом із штаб-квартири він також візьме участь у прощальній зустрічі з Північноатлантичною радою.
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Расмуссен, колишній прем’єр-міністр Данії, був 12м генсеком НАТО і заступив на цю посаду 1 серпня 2009 року.
З 1 жовтня посаду генсека НАТО займе Йєнс Столтенберг, колишній прем`єр-міністр Норвегії.
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