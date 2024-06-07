Метте Фредеріксен у відносній нормі, але шокована нападом.

Прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен побили на одній із вулиць у Копенгагені. Про це повідомив у соцмережі Х міністр навколишнього середовища Магнус Хойніке.

"Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сьогодні зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Культорвет у Копенгагені. Метте, природно, шокована нападом. Повинен сказати, що це приголомшує всіх нас, хто з нею близький", - написав він.

Повідомляється, що чоловіка, який побив прем'єр-міністра, заарештовано. Його мотиви поки що невідомі.

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Данське видання Ekstrabladet з посиланням на джерела пише, що з Фредеріксен усе гаразд "з урахуванням обставин", але вона "дуже вражена".

Також журналісти уточнили, що напад стався неподалік від резиденції прем'єр-міністра. За словами свідка, у момент нападу Фредеріксен перебувала там "в особистих справах".

Напади на європейських політиків

Як писав УНІАН, у середині травня політичний активіст опозиційних поглядів розстріляв із пістолета прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Політик зазнав важких поранень і переніс кілька операцій, але зараз уже йде на поправку.

Також ми розповідали, що на початку червня нападу зазнав опозиційний депутат німецького Бундестагу, який активно виступає за посилення західної підтримки України, Родеріх Кізеветтер. За словами потерпілого, чоловік, який напав на нього з кулаками, звинувачував його в "розпалюванні війни".

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