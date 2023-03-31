Чиновник привітав українців з річницею деокупації міста українською мовою.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час промови у Бучі вразив українців своєю щирістю та заявив, що наш державний прапор - тепер спільна цінність двох країн.

Відповідне звернення чиновник зробив на честь річниці деокупації міста, яке вважається найбільш постраждалою місциною від дій армії РФ у Київській області.

На трибуні глава уряду Словенії спілкувався українською мовою: він процитував слова гімну України та зізнався "у коханні" українському прапору.

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"Ваш прапор тепер - і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами, також перед моїм кабінетом прем'єр-міністра", - сказав Роберт Голоб.

Річниця деокупації Бучі - важливі заяви Зеленського

Нагадаємо, що сьогодні українське суспільство святкує військову дату - річницю визволення від російських окупантів українського міста Буча (Київська область). На честь цього лідер держави Володимир Зеленський ще з ранку звернувся до українців та під час відповідних заходів зробив низку важливих заяв.

Зокрема, він розкрив українцям моторошну статистику щодо того, що за час перебування у Бучі (вони зайшли у місто 24 лютого) солдати РФ вбили понад 1,4 тисячі українських громадян.

Також 31 березня Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку "Місто-герой України".

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