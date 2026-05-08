Речниця Білого дому народила доньку (фото)

Речниця повідомила про народження доньки Вівіани та поділилася першими подробицями про поповнення у родині..

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила про народження доньки. Дівчинка з’явилася на світ 1 травня та отримала ім’я Вівіана.

Про поповнення у родині Левітт розповіла у соцмережах. Разом із чоловіком Ніколасом Річчо вони також виховують маленького сина Ніко. Напередодні пологів прессекретарка пішла у декретну відпустку.

У своєму дописі Левітт зізналася, що народження доньки стало для родини великою радістю.

"1 травня Вівіана, або просто "Віві", приєдналася до нашої родини, і наші серця миттєво вибухнули від любові. Вона ідеальна та здорова, а її старший брат радісно адаптується до життя з новонародженою сестричкою", – написала вона.

Також прессекретарка подякувала всім, хто підтримував її під час вагітності молитвами та побажаннями.

Поки Левітт перебуває у відпустці, брифінги для журналістів у Білому домі проводить державний секретар США Марко Рубіо. Під час одного з останніх спілкувань із пресою Рубіо пожартував про атмосферу на брифінгах, назвавши їх "хаосом".

"Це хаос, хлопці", – сказав держсекретар журналістам.

Що передувало

Про те, що Левітт йде у декретну відпустку, стало відомо наприкінці квітня. В адміністрації поки не називають ім’я офіційного наступника Левітт. Очікується, що брифінги періодично проводитимуть такі високопосадовці, як віцепрезидент Джей Ді Венс. Терміни перебування речниці у декреті також залишаються невідомими.

