Позачергові парламентські вибори в Чорногорії можуть призначити приблизно в кінці травня - початку червня 2023 року, згідно з законодавчою процедурою.

Президент Чорногорії Міло Джуканович у четвер, 16 березня, не зміг сформувати уряд й видав указ про розпуск 27-го скликання парламенту.

Про це повідомляє Чорногорська Телерадіокомпанія RTCG. Указ вступає в дію відсьогодні, уточнили там. Відповідне рішення Джуканович прийняв на підставі статті 92 пункту 3 Конституції Чорногорії.

Раніше глава Чехії стверджував, що у нього є юридичні повноваження розпустити чинний парламент на тлі невдалої спроби сформувати новий уряд, а також призначити дострокові вибори.

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Позачергові парламентські вибори в Чорногорії можуть призначити приблизно в кінці травня - початку червня 2023 року. Як відомо, відповідна законодавча процедура передбачає, що вибори можуть призначати не раніше, ніж через 60 днів після розпуску парламенту і не пізніше, ніж через 100 днів.

За даними ЗМІ, президент може оголосити точну дату парламентських виборів вже в п'ятницю, 17 березня.

При цьому в неділю, 19 березня, в Чорногорії пройдуть вибори нового президента. Серед семи кандидатів про своє рішення балотуватися також оголосив Джуканович.

Нагадаємо, що Джуканович став президентом Чорногорії у 2018 році. Тоді він пообіцяв своїм виборцям зберегти курс країни на членство в ЄС.

У Чорногорії "провалили" формування нового уряду

Нагадаємо, що у грудні 2022 року уряд Чорногорії дискредитував себе угодою з сербською православною церквою.

Тоді на пост прем'єр-міністра обрали 75-річного дипломата Міодрага Лекіча. Раніше президент Міло Джуканович відхилив його кандидатуру, пославшись на процедурні помилки.

Однак зрештою парламентарі затвердили його на посаді. Тоді Лекич заявляв, що сподівається сформувати новий уряд до 20 січня. Однак після низки безуспішних спроб, його так і не вдалося сформувати.

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