Токаєв сказав главі Кремля, що події, що відбуваються – це внутрішня справа Росії.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі останніх подій в РФ провів переговори зі своїм колегою Володимиром Путіним.

Як повідомляє видання Zakon.kz, Путін поінформував Токаєва про ситуацію в країні. При цьому Токаєв сказав, що події, що відбуваються – це внутрішня справа Росії. В ході діалогу він зазначив, що конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку.

Глава Кремля подякував Токаєву за проявлене розуміння.

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Пригожин проти Міноборони РФ

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 23 червня звинуватив російських військових в обстрілі "вагнерівців", проте в російському Міноборони поспішили запевнити, що вони тут ні до чого.

Після цього Пригожин записав ряд аудіо з погрозами на адресу Міноборони РФ.

У відповідь на це, сьогодні президент Росії Володимир Путін виступив по росТБ і назвав організований ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним заколот в РФ "ударом в спину".

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