При цьому у світі продовжує зростати невдоволення війною, розв'язаною Росією.

Три великих саміти світових лідерів, які пройшли в країнах Азії в першій половині листопада, ясно дали зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін втрачає позиції на світовій арені.

Як пише CNN, сам президент РФ відмовився бути присутнім на азіатських самітах, де зазнав жорсткого засудження за війну в Україні. При цьому у світі продовжує наростати невдоволення війною, розв'язаною Росією.

"Путін, чий напад на Україну за останні дев'ять місяців спустошив європейську країну і обурив світову економіку, відмовився бути присутнім на будь-яких дипломатичних зборах – і натомість виявився предметом значного осуду, оскільки міжнародна опозиція його війні, здається, посилилася", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Габуєв, вважає, що серед причин, які вплинули на рішення Путіна не їхати на саміти, — страх перед можливими політичними маневрами проти автократа, якщо той покине столицю, одержимість особистою безпекою і бажання уникнути сцен конфронтації, тим більше – на тлі поразок у війні.

При цьому видання зазначає, що терпіння закінчується навіть у тих країн, які до останнього часу не виступали з жорсткою критикою дій Москви.

"Але навіть серед країн, які не проявили жорсткої лінії проти Росії, є ознаки втрати терпіння, якщо не щодо самої Росії, то в питанні побічних наслідків її агресії. Напруженість в енергетиці, питання продовольчої безпеки і спіраль глобальної інфляції зараз тиснуть на економіки в усьому світі", – пише CNN.

Позиція Путіна у світовій політиці

Колишній депутат Держдуми, російський журналіст Олександр Невзоров назвав Путіна профнепридатним. Він зазначив, що той абсолютно не здатний прогнозувати наслідки того, що робить.

При цьому колишній глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що російський правитель Володимир Путін відмовився їхати на саміт G20 через страх померти. Він додав, що саміт G20 був не просто приниженням для Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: