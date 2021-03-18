Президент Танзанії заявляв про відсутність COVID-19 в країні.

Президент Танзанії Джон Магуфулі помер у віці 61 року. За даними ЗМІ, причиною його смерті міг стати коронавірус.

Як передає Bloomberg, про причини його смерті офіційно не повідомляється.

Однак раніше видання Financial Times писало, що Магуфулі був хворий на коронавірус і довгий час не виходив на зв'язок: він спочатку лікувався в Конго, а потім в Індії.

Востаннє Магуфулі брав участь у публічному заході 24 лютого - він виступив на конференції в комерційному центрі в місті Дар-ес-Салам. 27 лютого Магуфулі повинен був взяти участь на саміті лідерів країн Східноафриканського співтовариства, але замість нього в саміті брала участь віце-президент Самія Хасан Сулуху.

Магуфулі заявляв про відсутність COVID-19 в країні і підкреслював, що Танзанія не буде закуповувати вакцини. При цьому він закликав народ молитися і постити для лікування хвороб.

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Автор: Олег Давигора