Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно дав ляпаса маленькому хлопчику за те, що той не поцілував йому руку на знак поваги. Відповідні кадри поширили турецькі ЗМІ.
Стверджується, що інцидент стався в місті Різе на церемонії вручення ключів від квартир сім'ям, які постраждали від торішнього землетрусу.
На сцену піднялася сім'я з двома маленькими синами. Першим до президента підбіг 5-річний хлопчик. Ердоган простягнув йому руку долонею донизу, явно очікуючи, що дитина її поцілує. Коли поцілунку не відбулося, Ердоган дав хлопчикові легкого ляпаса. Після підказки дорослих хлопчик поцілував руку і притиснув її до чола, згідно з традицією. Другий хлопчик, підійшовши до Ердогана, обійняв його, але цілувати руку не став. При цьому Ердоган дав дітям по грошовій купюрі.
Турецька традиція цілувати руки старшим
У Туреччині досі широко поширена традиція цілувати руку старшим на знак поваги та пошани. Цей звичай особливо поширений під час святкових подій, таких як Курбан-Байрам і Рамазан-Байрам, а також під час сімейних зустрічей. Молодші члени сім'ї цілують руку старшим, а потім підносять її до чола, демонструючи шану і повагу до старшого покоління.
Ця традиція має глибоке коріння в турецькій культурі та відображає важливість сімейних зв'язків і шанобливого ставлення до старших. Хоча сучасні зміни впливають на багато аспектів життя турків, ця традиція залишається живою і шанованою в багатьох турецьких сім'ях.