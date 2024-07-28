Інцидент стався на церемонії вручення ключів від квартир сім'ям, які постраждали від землетрусу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно дав ляпаса маленькому хлопчику за те, що той не поцілував йому руку на знак поваги. Відповідні кадри поширили турецькі ЗМІ.

Стверджується, що інцидент стався в місті Різе на церемонії вручення ключів від квартир сім'ям, які постраждали від торішнього землетрусу.

На сцену піднялася сім'я з двома маленькими синами. Першим до президента підбіг 5-річний хлопчик. Ердоган простягнув йому руку долонею донизу, явно очікуючи, що дитина її поцілує. Коли поцілунку не відбулося, Ердоган дав хлопчикові легкого ляпаса. Після підказки дорослих хлопчик поцілував руку і притиснув її до чола, згідно з традицією. Другий хлопчик, підійшовши до Ердогана, обійняв його, але цілувати руку не став. При цьому Ердоган дав дітям по грошовій купюрі.

Турецька традиція цілувати руки старшим

У Туреччині досі широко поширена традиція цілувати руку старшим на знак поваги та пошани. Цей звичай особливо поширений під час святкових подій, таких як Курбан-Байрам і Рамазан-Байрам, а також під час сімейних зустрічей. Молодші члени сім'ї цілують руку старшим, а потім підносять її до чола, демонструючи шану і повагу до старшого покоління.

Ця традиція має глибоке коріння в турецькій культурі та відображає важливість сімейних зв'язків і шанобливого ставлення до старших. Хоча сучасні зміни впливають на багато аспектів життя турків, ця традиція залишається живою і шанованою в багатьох турецьких сім'ях.

Вас також можуть зацікавити новини: