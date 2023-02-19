За словами друзів Макея, чиновник часто відчував себе непотрібним, а іноді просто недоречним.

Причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який помер у листопаді 2022 року, могла стати "особиста драма", пов'язана з дефіцитом уваги з боку лідера Білорусі Олександра Лукашенка, а не вбивство.

Як з'ясувало білоруське опозиційне видання "Наша Ніва", чиновник, найімовірніше, просто наклав на себе руки. Інформацію про це підтвердили ЗМІ 4 незалежних джерела зі сфери медицини та держуправління.

Кажуть, що рішення накласти на себе руки Макей міг прийняти через сукупність факторів: проблем в кар'єрі на тлі краху політичного курсу, який він визначив, як головний дипломат Білорусі, і намірів Лукашенка прибрати його з посади, а також через особисті розбіжності в сім'ї.

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"Друзі Макея кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який вів, і часто відчував себе непотрібним, а іноді просто недоречним", - пише видання.

Повідомляється, що Макей знав, що Лукашенко підбирає йому "заміну", і болісно сприйняв цей момент: він розумів, що скоро позбудеться свого високого політичного становища й не бачив для себе інших перспектив у майбутньому.

"Останнім часом йому відмовляли в особистій увазі, це дуже чутливо для нього", - поділився його колега.

Також видання пише, що у Макея в родині були розбіжності. У день своєї смерті він повернувся додому в Дрозди один, без дружини. Вона тоді залишилася разом з їх молодшим сином в іншій квартирі, згадується в розслідуванні.

Смерть глави МЗС Білорусі Володимира Макея - основні версії

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер 26 листопада 2022 року у віці 64 років. Його знайшли в будинку в Дроздах. Спочатку офіційна причина смерті Макея не вказувалася. Пізніше ЗМІ писали, що він міг померти від інфаркту.

Однак деякі політологи розкритикували версію про природну смерть чиновника, заявивши, що це могло бути вбивство. Зокрема, російський публіцист Андрій Піонтковський говорив, що смерть Макея виглядає "підозріло". Він зазначав, що його смерть може бути натяком з боку Кремля президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Макей міг померти від отруєння.