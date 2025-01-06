Зазначається, що розподільні мережі на Лівому березі перевантажені.

Енергосистема невизнаного Придністров'я може повністю вийти з ладу. Проблема виникла через перевантаження системи внаслідок припинення постачання російського газу.

Видання NewsMaker пише, що держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан повідомив, що дефіцит електроенергії в Придністров'ї становить близько 30%.

"Зараз максимальне навантаження в регіоні становить 219 мегават. Натомість максимальне виробництво Молдовської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС, яка під контролем невизнаного Придністров'я, становить лише 154 мегавати, тобто дефіцит становить 65 мегавати", - зазначено в повідомленні.

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За його словами, управління дефіцитом електроенергії здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо.

"Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені", - підкреслив Боросан.

Придністров'я без газу - останні новини

1 січня на тлі припинення транзиту російського газу через Україну в невизнаному Придністров'ї оголосили про масові відключення газу і тепла.

Також у регіоні оголосили надзвичайний економічний стан на 30 діб через можливу гуманітарну катастрофу у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Самопризначена влада Придністров'я відмовилася від європейського газу і навіть від гуманітарної допомоги від Заходу в умовах комунальної катастрофи.

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