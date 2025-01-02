Резервів не вистачить надовго.

Після припинення транзиту російського газу територією України у невизнаному Придністров'ї зупинився весь промисловий сектор.

Про це в інтерв'ю "Новинам Придністров'я" розповів перший заступник голови уряду Сергій Оболоник. Він повідомив, що запаси дозволять забезпечувати газом об'єкти, які не підлягають відключенню, до 10-го (на півночі) та 20-го січня (на півдні):

"Криза має настільки важкий характер, що немає потреби перераховувати, які підприємства зупинилися. Стоять усі промислові підприємства за винятком лише тих, хто забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу".

Оболоник зазначив, що наразі від газу відключили майже 75 тисяч побутових абонентів. 116 тисяч поки отримуватимуть його обмежену кількість.

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Відключення у Придністров'ї

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що Молдова не виплатила борг за поставки газу. Вже 1 січня росіяни призупинили поставки газу на територію країни.

Того ж дня Україна зупинила транспортування російського газу власною газотранспортною системою, оскільки наприкінці 2024 року закінчився строк дії старої угоди з "Газпромом".

Як відомо, Молдова ще в середині грудня запровадила надзвичайнай стан у сфері енергетики.

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