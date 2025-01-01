Причиною втрати Росією європейського ринку є перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів, вважає український лідер.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що припинення транзиту російського газу до Європи через українську газотранспортну систему - це одна з найбільших поразок Москви. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу - 0. Це одна з найбільших поразок Москви", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент України, перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів - це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

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"Зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні наше спільне завдання - підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", - відзначив Зеленський.

Глава держави висловив велику сподівання і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив обраний президент Дональд Трамп. Зеленський додав:

"Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними".

Президент України переконаний, чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, тим швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.

Припинення транзиту російського газу до Європи

Як повідомляв УНІАН, Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки.

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