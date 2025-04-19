Кіт Келлог підтвердив, що команда Трампа прибуде в Лондон на переговори.

Команда президента США Дональда Трампа вирушить до Лондона, щоб зафіксувати можливе припинення вогню в Україні найближчим часом. Таку заяву в ефірі Fox News зробив спецпредставник американського лідера з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Ми говорили про те, щоб рухатися вперед із потенційним перемир'ям у короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це закріпити", - зазначив Келлог.

Він похвалив Трампа за роботу, яку було виконану за 90 днів щодо війни в Україні. За його словами, за цей термін він зробив більше, ніж було зроблено за попередні 900 днів.

Відео дня

"Що я помітив у президенті Трампі, так це те, що не потрібно давати йому проблему, якщо у вас немає рішення. Я вважаю, що у нас є досить гарне рішення", - додав Келлог.

Спецпредставник Трампа наголосив, що серед хороших рішень - угода щодо мінералів і рух у напрямку всеосяжного припинення вогню в Україні на період щонайменше 30 днів, яке в перспективі може перерости в більш довгострокову угоду про мир.

"Ми перебуваємо на правильному шляху. Я знаю, що це важко, це дійсно важко, але я думаю, що, звичайно, два місяці тому це було б неможливо навіть уявити", - зазначив він.

Переговори в Парижі про припинення вогню в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, 17 квітня в Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн - учасниць "коаліції охочих".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив за підсумками переговорів, що повне і безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до миру. Він зазначив, що сторони провели конструктивну і позитивну дискусію про шляхи до повного припинення вогню.

У межах зустрічі в Парижі спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умеровим, повідомивши, що переговори були продуктивними.

Пізніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться в Лондоні наступного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: