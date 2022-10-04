Цьогоріч призов у Росії розпочнеться на місяць пізніше, що свідчить про проблеми країни у здатності готувати й оснащувати велику кількість новобранців, зазначили у розвідці Британії.

Російська Федерація має проблеми з осіннім призовом новобранців на військову службу.

Про це Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє у Twitter.

"...російський президент Володимир Путін підписав указ про звичайний осінній призов... Цих новобранців юридично не дозволяється відправляти поза межі Росії. Це окремо від тих осіб, яких мобілізують в рамках указу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, призовний цикл розпочнеться 1 листопада, на місяць пізніше, аніж зазвичай. "Пізній початок призову є свідченням зростання тиску на здатність Росії готувати та оснащувати велику кількість нового призваного особового складу", - сказано у повідомленні.

"Проблеми розміщення, підготовки, оснащення і розгортання мобілізованого та призваного персоналу є значними. Недоліки в межах російської адміністративної і логістичної системах продовжать підривати ці зусилля", - заявили у розвідці.

Призов та мобілізація в Росії 2022 - що треба знати

Володимир Путін 21 вересня оголосив про старт часткової мобілізації російських військовослужбовців. Мобілізувати мали лише тих, хто знаходився у запасі, але у ЗМІ не раз з'являлася інформація, що повістки отримували люди, які не придатні до служби в армії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу говорив, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб.

Також повідомлялося, що у РФ вирішили достроково організовати випуски з військових училищ курсантів для відправки на передову в нашій країні.

30 вересня Володимир Путін підписав указ про осінній призов у Росії, який триватиме з 1 листопада до 31 грудня 2022 року. Планується призвати 120 тис. осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: