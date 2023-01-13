Газопровід, на якому стався вибух, використовують для поставок газу в північній частині Литви і транспортування газу в Латвію.

Потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі в Пасвальському районі Литви, пише Delfi. За повідомленням ЗМІ, ситуація на місці вже стабілізована.

Про вибух поліцію поінформували тамтешні мешканців близько 17:00 за місцевим часом. Як стверджують очевидці, полум'я видно з сусіднього селища, на місці вибуху повітря прогрілося до 20 градусів.

Потерпілих в результаті вибуху, попередньо, немає. Місцева влада вирішила тимчасово евакуювати довколишнє село.

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Інцидент підтвердила компанія Amber Grid. Повідомляється, що вибухом пошкоджена одна гілка трубопроводу, перекачування газу здійснюється по другій.

Газопровід, на якому стався вибух, використовують для поставок газу в північній частині Литви і транспортування газу в Латвію.

Вибухи на трубопроводах - гучні випадки

20 грудня в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну. Вибух стався на наступний день після того, як в ЄС домовилися про граничну ціну на російський газ.

Ще раніше в районі "Північного потоку-2" пролунали вибухи. Навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського та повітряного руху. Винних у підриві "труби Путіна" шукають досі.

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