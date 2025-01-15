Джорджеску сказав, що ЄС хоче "взяти під контроль" НАТО до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Румунський ультранаціоналіст, відомий своєю проросійською позицією, Келін Джорджеску, який переміг минулого року в анульованому першому турі президентських виборів у країні, стверджує, що Захід нібито хоче організувати початок "третьої світової війни".

Як пише Politico, Джорджеску виступив із провокаційними заявами, що перегукуються з російськими наративами про ЄС і НАТО, в інтерв'ю американському конспірологу Алексу Джонсу, ведучому популярного шоу з 3,6 мільйонами передплатників на каналі X.

Джорджеску сказав, що ЄС хоче "взяти під контроль" НАТО до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

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"Коли вони контролюють через [генерального секретаря Марка] Рютте - вони намагаються нав'язати свої правила і якомога більше підштовхнути до третьої світової війни в регіоні, зокрема, у Румунії", - сказав він.

За його словами, "справжніми дверима" для початку "третьої світової війни в Україні" є Румунія. Він додав:

"Без Румунії вони не зможуть контролювати цю війну".

На думку політика, "глобалістська еліта", до якої він також зараховує "фінансово-банківську систему" і "починання Всесвітнього економічного форуму", а також "олігархів" і "справжніх фашистів", зацікавлена в розширенні війни в Україні.

Вибори в Румунії

4 травня в Румунії відбудуться повторні президентські вибори, а на 18 травня намічено другий тур. Хоча ультранаціоналіст Джорджеску заявив, що має намір брати участь у повторних виборах, Конституційний суд однаково може дискваліфікувати його через звинувачення в незадекларованому фінансуванні.

Сенсаційну перемогу Джорджеску в першому турі президентських виборів у Румунії 24 листопада було анульовано через побоювання щодо можливого втручання Росії в підтримку його кампанії. Незважаючи на розбіжності, він продовжує посідати високі позиції в опитуваннях перед повторними виборами, призначеними на травень, і все ще може отримати владу в Бухаресті.

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