У Мінську силовики цього разу активно застосовували світлошумові гранати.

Понад 500 осіб затримано в Білорусі під час несанкціонованих акцій опозиції в пам'ять про загиблих під час вуличних протестів.

Як повідомляє ВВС, у Мінську силовики цього разу активно застосовували світлошумові гранати.

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Учасники мінської акції мали намір відновити меморіал загиблого на мітингу 12 серпня Олександра Тарайковського, а потім планували піти маршем до одного з дворів Мінська, відомого як "Площа змін", щоб там вшанувати пам'ять померлого після побиття активіста Романа Бондаренка.

Жорсткі затримання з використанням спецзасобів почалися просто біля метро "Пушкінська" в центрі Мінська, звідки починалася акція.

Очевидці повідомляють про застосування сльозогінного газу і світлошумових гранат для розгону учасників протестних акцій у Мінську.

Коли кілька тисяч демонстрантів зібралися на "Площі змін", силовики оточили їх і знову застосували світлошумові гранати. В результаті, за даними ЗМІ, постраждали кілька людей. На місце також приїхав водомет.

Після жорстких затримань площа практично спорожніла. Співробітники правоохоронних структур забрали прапори і зірвали плакати біля стихійного меморіалу загиблому Роману Бондаренку.

Світлана Тіхановська, яка балотувалася в президенти, також опублікувала відеозапис, на якому видно вибух, закликавши міжнародну спільноту заступитися за білоруський народ і права людини.

Загибель білоруського активіста Бондаренко

12 листопада в Мінській лікарні помер 31-річний житель столиці Білорусі Роман Бондаренко. За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки на "площі змін".

У Європейському Союзі заявили про готовність запровадити додаткові санкції проти чиновників Білорусі після смерті активіста Бондаренка.

Міністерство закордонних справ України також виступило за покарання вбивць білоруського активіста.

Протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Тамара Отовська