Олександр Лукашенко пообіцяв битися за Білорусь "до останнього омонівця".
Про це повідомляє телеканал СТВ.
Олександр Лукашенко заявив, що буде "битися" за Білорусь до тих пір, поки "останній омонівець" і "справжній лікар" не скажуть, що він зробив свою справу як глава держави.
"Ніхто не повинен думати, що Лукашенко руки склав, і все, він вже все кинув і пішов. Поки останній омонівець і лікар справжній не скажуть: "Все, Лукашенко, ти свою справу зробив", - до тих пір я буду битися за цю країну", - сказав він.
Лукашенко додав, що у нього, крім Білорусі, нічого немає.
Читайте також"Він у нас за Лукашенка": у Мінську чоловік викликав міліцію на своїх дітей і онука (фото)
Вибори і протести в Білорусі: що треба знати
9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.
Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram