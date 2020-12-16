Лукашенко додав, що у нього, крім Білорусії, нічого немає.

Олександр Лукашенко пообіцяв битися за Білорусь "до останнього омонівця".

Про це повідомляє телеканал СТВ.

Олександр Лукашенко заявив, що буде "битися" за Білорусь до тих пір, поки "останній омонівець" і "справжній лікар" не скажуть, що він зробив свою справу як глава держави.

"Ніхто не повинен думати, що Лукашенко руки склав, і все, він вже все кинув і пішов. Поки останній омонівець і лікар справжній не скажуть: "Все, Лукашенко, ти свою справу зробив", - до тих пір я буду битися за цю країну", - сказав він.

Лукашенко додав, що у нього, крім Білорусі, нічого немає.

Вибори і протести в Білорусі: що треба знати

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Олег Давигора