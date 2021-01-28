Те, що відбувається на російській території, не лишається виключно там і буде мати наслідки для безпеки всієї Європи.

Суперечки навколо тяжкого становища опозиціонера Олексія Навального і вуличних протестів по всій Росії демонструють, що не існує такої речі, як суто внутрішня політика. І це може нести серйозні наслідки для Європи.

Про це пише директор консалтингової компанії Mayak Intelligence й почесний професор Університетського коледжу Лондона доктор Марк Галеотті на сторінках EUObserver. Він нагадує, що Навального отруїли спецслужби Росії минулого серпня, після чого він лікувався в Берліні аж до повернення в рідну країну 17 січня. Його швидкий арешт на підставі сумнівних обвинувачень стали причиною масштабних протестів по всій Росії. Те, що Кремль без сумнівів вважав суто внутрішніми репресивними діями, стало міжнародним занепокоєнням. Кремль дав чітко зрозуміти, що його реакція на протести - це спробувати перечекати їх.

Читайте такожМосква на вимогу G7 звільнити Навального відповіла грубістю і погрозамиВін "окопується", відправивши Навального за ґрати (хоч це й має вигляд слабкості), жорстко придушує протести (й не приховує, що може зробити це ще більш жорстоко), а також нарощує пропаганду про Навального й опозиційний рух (щоб делегітимізувати його). Російська влада сподівається, що через кілька тижнів початкова хвиля невдоволення й активності спаде. А протести втратять свій імпульс.

Курс на зіткнення

Тим часом, Європа не може мовчати про те, як в Росії поводяться з Навальним, а також про жорстоку поведінку служб безпеки в день протестів. Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав негайно випустити Навального на свободу. А верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррелль розкритикував "масштабні затримання й невиправдане використання грубої сили".

Цілком можливо, що ці слова призведуть до певної форми дій. Можуть бути запровадженні додаткові санкції проти людей, пов’язаних зі справою Навального. Це відповідає резолюції Європарламенту за 21 січня. Якщо минуле може дати хоч якісь підказки, то варто очікувати відповіді Москви у формі риторики і, можливо, певних заходів. В нинішньому світі це і означає "вести справи, як зазвичай".

Читайте такожFinancial Times: На протестах в Росії чути ехо БілорусіОднак, є підстави очікувати, що ситуація може перейти в більш серйозний цикл ескалації. Перш за все, російська пропаганда описує опозицію або як свідомих агентів іноземної змови, або як довірливих дурнів. Зараз вона зосереджена проти США, яких звинувачують в організації маршів, а також у фінансуванні Навального. Проурядовий таблоїд "Комсомольская Правда" навіть написав, що Вашингтон нібито розраховував на кровопролиття у минулі вихідні. Але влада Росії "розчарувала", "продемонструвавши поблажливість".

Якщо і коли Євросоюз почне теж гучно висловлювати свій протест хоча б на неофіційному рівні, його теж почнуть звинувачувати у втручанні у політику Росії й спробі експортувати "дегенеративні цінності".

Активні заходи

Це може ускладнити ширші відносини Кремля з Європою. Але якщо протести наберуть обертів, існує ризик, що Росія відчує себе під загрозою й вдасться до екстремальних тактик, які вийдуть за межі російських кордонів. Переслідування тих, кого Кремль вважає зрадниками, вже призвело до отруєнь в Солсбері в 2018 році й вбивства Зелімхана Хангошвілі в Берліні в кінці 2019-го. Після Солсбері 29 країн світу вигнали 153 російських шпигунів й дипломатів. Після вбивства ж посеред Берліну майже ніякої відплати не було.

Читайте такожРоскомнагляд оштрафує соцмережі за "протиправні заклики" до участі в мітингахКремль, вочевидь, розглядає боротьбу з нинішніми політичними труднощами як екзистенційну. Він готовий до будь-яких дій. Якщо Москва буде впевнена, що Європа ніяк реагувати не буде, тоді вона може розширити свої так звані "активні заходи" за кордоном.

Загроза для Білорусі

Криза в Росії може також вплинути на сусідню Білорусь. Зараз Путін, який не особливо товаришує з Олександром Лукашенком, обережно дозує свій рівень підтримки. Вочевидь, Кремль сподівається не допустити розвал білоруського режиму, але ослабити Лукашенка на стільки, щоб можна було його замінити кимсь менш токсичним.

Читайте також"Будуть масові акції": російський журналіст спрогнозував події в РФ після арешту НавальногоОднак, паралелі між Мінськом і Москвою помітили як учасники протестів, серед яких були і ті, хто вигукував "Жыве Беларусь!", так і російський уряд. Яструби в політиці Кремля давно стверджували, що будь-яка поступка "вулиці" в Білорусі може заохотити людей в Росії. Тепер їхній голос набув більшої ваги. Опортуніст Лукашенко, без сумніву, підтримає такий погляд на ситуацію. Це теж стане викликом для європейської дипломатії й безпеки. Те, що відбувається в Росії, не лишається виключно в Росії.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Переклад: Лесь Димань