Перебуваючи під вартою у Франції мільярдер російського походження, засновник месенджера Telegram Павло Дуров пообіцяв співпрацювати з французьким правосуддям і забезпечити виконання його вимог, наскільки дозволяють людські ресурси платформи.
Таку інформацію дізналося видання Le Figaro. За відомостями Liberation, Telegram уже почав співпрацювати з французькими правоохоронцями. У Раді національної безпеки і оборони України назвали таку зміну в політиці адміністрації месенджера провалом розвідки РФ.
Видання Liberation з'ясувало, що Telegram фактично відреагував на запити Управління у справах неповнолітніх (OFMIN) нацполіції та жандармерії під час кількох кримінальних розслідувань, надавши елементи, які можуть ідентифікувати певних підозрюваних. За відомостями журналістів, зокрема, йдеться про злочини проти дітей.
"Двері дійсно відчиняються", - сказала начальник відділу J3 (JUNALCO) прокуратури Парижа, який займається боротьбою з кіберзлочинністю, Джоанна Брусс.
За відомостями журналістів, одна з країн ЄС уже отримала відповідь на запит щодо групи в месенджері, в якій обговорювали близько 100 замовних убивств. Крім того, нібито Південна Корея очікує відповідь на запит, надісланий Telegram.
Початок співпраці Telegram із правоохоронцями - провал розвідки РФ, вважає керівник Центру протидії дезінформації (робочий орган РНБО) Андрій Коваленко.
"Telegram після затримання Павла Дурова в Парижі почав співпрацювати з правоохоронними органами не лише Франції, а й інших країн. Усе, як і говорив у перші дні. Для російської розвідки все дуже погано. Це провал", - вважає він.
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24 серпня французькі спецслужби затримали Павла Дурова в аеропорту Ле-Бурже (розташований під Парижем). Потім з'явилася інформація, що засновника Telegram затримано через те, що платформа відмовлялася співпрацювати з правоохоронцями для розкриття, зокрема, кіберзлочинів.
28 числа слідчий суддя вирішив, що бізнесмен може не перебувати під вартою. Дурова взяли під судовий нагляд, і він не може покинути Францію.