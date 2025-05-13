Він назвав його боягузом.

Кремлівський правитель Путін відмовляється від прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що той його перехитрив.

Таку думку в мікроблозі X висловив Андерс Ослунд - шведсько-американський економіст і дипломат, провідний експерт з питань економік України, Росії та країн колишнього СРСР. Він нагадав, що єдині прямі переговори між політиками пройшли у грудні 2019 року в Парижі:

"Очевидно, Путін вирішив, що Зеленський перехитрив його, тому відтоді відмовляється зустрічатися і навіть розмовляти із Зеленським по телефону. Путін віддає перевагу дурням, таким як Трамп і Віткофф".

Крім того,експерт назвав Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа передбачуваними "боягузами". За його словами, один боїться зустрічі з Зеленським, а другий - виконує його волю.

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"Боягуз Путін не наважується зустрітися із Зеленським. Він також не хоче ніякого припинення вогню. Боягуз Трамп весь час підкоряється Путіну. Він говорить про санкції проти Росії лише для того, щоб звучати так, ніби він президент США, а не просто слуга Путіна", - додав Ослунд.

Переговори Зеленського і Путіна

Як повідомляв УНІАН, раніше Кремль публічно відмовився від підтриманого Сполученими Штатами Америки та Європою перемир'я, запропонувавши 15 травня відновити прямі переговори у Стамбулі.

Американський лідер Трамп одразу заявив, що це стане чудовою нагодою обоворити припинення війни, тому Київ має негайно погодитися на цю пропозицію. Згодом він повідомив, що й саме може прибути цього дня до Туреччини.

Президент Зеленський погодився на зустріч, зазначивши, що чекатиме там на Путіна особисто, оскільки саме він має повноваження ухвалювати ключові рішення.

Кремль наразі не підтвердив участь Путіна в переговорах, хоча заявив про підготовку до них. За відмову від 30-денного перемир'я Росії погрожували санкціями, однак у Білому домі досі не оголосили про їхнє запровадження.

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