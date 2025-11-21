За словами Трампа, Путін не хоче нової війни.

Президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв про російсько-українську війну. Його слова прозвучали в інтерв'ю радіоведучому Fox Radio Брайану Кілміду.

Ведучий запитав у Трампа, чи доведеться Україні відмовитися від частини території, яку Росія не захопила, наприклад від усього Донбасу. Президент США відповів, що Київ втратить більше території найближчим часом.

"Україна втратить ще більше територій у короткі терміни", - сказав Трамп.

За словами президента США, російський диктатор Володимир Путін не прагне нової війни. Він вважає, що росіяни не становитимуть загрозу для Прибалтики або інших країн Європи.

"Вони не шукають нової війни. Вони приймають покарання", - сказав Трамп.

Також Трамп запевнив, що не збирається скасовувати санкції проти російської нафти. Ба більше, він додав, що незабаром планує запровадити нові "дуже потужні" санкції проти Росії.

Крім того, президент США заявив, що наступний четвер, 27 листопада, коли в США відзначають День подяки, є підходящим терміном для ухвалення рішення щодо "мирного плану" для України. Він зазначив, що наполягає на такому дедлайні, але крайні терміни можуть бути продовжені, якщо "справи підуть добре".

Говорячи про 28 пунктів "мирного плану" США, які раніше розкрили ЗМІ, Трамп сказав, що "США зацікавлені тільки в одному - зробити так, щоб вбивства припинилися".

Перед Україною постав дуже складний вибір

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тиск на нашу країну один із найважчих. Говорячи про "мирний план" США, він підкреслив, що Україні доведеться зробити складний вибір - втрата гідності або ризик втрати ключового партнера.

Як стверджує Зеленський, насправді, він уже дав цю відповідь ще 20-го травня 2019-го року. Президент нагадав, що тоді, присягаючи на вірність Україні, він пообіцяв захищати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, дотримуватися Конституції та законів України.

