Перспективи прийняття плану виглядають мінімальними, але цей документ демонструє підхід команди Трампа до дипломатії з Росією та бачення умов припинення війни.

Мирна пропозиція, яку команда Дональда Трампа передала Москві та Києву, містить вимоги, що значною мірою відповідають військовим цілям Кремля, пише Bloomberg.

Документ, копію якого отримало видання, передбачає, що Україна має:

визнати Крим, Луганськ і Донецьк "де-факто російськими";

вивести війська з частин Донецька, які досі не окуповані РФ;

погодитися на створення демілітаризованої буферної зони, формально визнаної територією Росії;

провести вибори протягом 100 днів;

відмовитися від вступу до НАТО і закріпити це в Конституції.

У свою чергу Росія, згідно з планом, не має вводити війська в демілітаризовану зону та "зобов’язується не нападати на європейські країни", хоча механізм контролю цього пункту не прописаний.

Роль США та економічні умови

План передбачає гарантії безпеки Україні з боку США — в обмін на компенсацію Вашингтону.

Натомість Росію повернуть до формату G8 та скасують санкції. Крім того, США та Росія розширять подальше економічне партнерство та створять спільний інвестиційний фонд.

Передбачено використання 100 млрд доларів заморожених російських активів для відновлення України під керівництвом США.

За даними Bloomberg, текст узгодили представник Трампа Стів Віткофф та російський посланець Кирило Дмитрієв. Це вже не перша ініціатива Віткоффа, яка викликає скепсис у Києва та спротив у Європи.

Попри заяви Білого дому, що план має підтримку Трампа, переговори залишаються "невизначеними", кажуть джерела.

Реакція України та союзників

Президент Володимир Зеленський публічно заявив, що розглядає документ, але ознак готовності погодитися на такі умови немає. Колишня посол США в НАТО Джуліанна Сміт критично оцінила план:

"Мене непокоїть, наскільки мало зусиль у це вкладено. Це оголосять мертвонародженим ціла купа людей, починаючи з самого Зеленського. Він зараз обережний, каже, що вивчає план, але я не бачу жодних обставин, за яких він був би готовий прийняти його."

Країни НАТО також виступають проти, адже пропозиція обмежує право Альянсу на розширення, що потребує одностайної згоди всіх 32 членів.

Прем’єри Великої Британії та Греції — Кір Стармер і Кіріакос Міцотакіс — заявили, що будь-яка угода з Росією можлива лише за згодою України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила: "Мир в Україні неможливий без участі Києва".

Попри те, що план містить практично всі ключові вимоги Кремля, США продовжують консультації з Києвом. Цього тижня до України прибула делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом, щоб обговорити альтернативні шляхи завершення війни — включно з можливістю посилення військової допомоги.

Мирний план Трампа - реакція України

Як повідомляв УНІАН, заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над "мирним планом", який отримала від американської сторони, однак держава окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії", які стосуються територіальної цілісності та суверенітету країни.

Гайовишин додала, що бажання досягти миру було позицією України з перших днів повномасштабної війни, проте кожна російська ракета є доказом того, що РФ обирає ескалацію, а не діалог.

