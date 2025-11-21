Україна має намір конструктивно працювати з Америкою і не робитиме гучних заяв, поовідомив президент.

Україна потенційно опинилася перед дуже важким вибором – або "складні 28 пунктів" запропонованої "мирної угоди" або потенційна втрата ключового партнера. Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського до українців.

"В житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити. Чесно. Спокійно. Без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюся говорити з вами", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, як відзначив президент, зараз один із найважчих моментів нашої історії.

"Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі", - констатує глава держави.

За його словами, від України чекатимуть відповідь.

Водночас, як стверджує Зеленський, насправді, він вже дав цю відповідь ще 20-го травня 2019-го року. Президент нагадав, що тоді, присягаючи на вірність Україні, він сказав:

"Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права та свободи громадян, додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі". Як наголошує Зеленський, для нього це не протокольна формальність для галочки – це клятва. "І кожного дня кожному її слову я бережу вірність. І я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований", - підкреслив президент.

Він додав, що "ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами". За його словами, буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером.

"Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде", - наголосив Зеленський.

Як запевняє глава держави, Україна працюватиме швидко.

"Сьогодні, в суботу й неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно. В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше – наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє", - додав президент.

Він запевняє, що влада буде й має робити все, аби в результаті сталося закінчення війни й не сталося закінчення України, закінчення Європи та глобального миру.

Україна, США і Європа на рівні радників працюватимуть над мирним планом

Оновлено о 18.59. Пізніше глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook, що відбулася розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Ця розмова тривала майже годину.

"Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - відзначив Зеленський.

Президент України висловив американській стороні вдячність за увагу й готовність працювати разом із Україною та партнерами.

"Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним. Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію", - повідомив Зеленський.

Як додав глава держави, за підсумками розмови домовлено бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7.

"Мирний план" для України

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати передали Україні так званий "мирний план" з 28 пунктів про завершення війни. У розробці цього плану брали участь Стів Віткофф, посланець президента США Дональда Трампа, та Кирило Дмітрієв, російський представник ініціатора війни проти України Володимира Путіна.

Згідно з планом, усі окуповані Росією території України мають залишатися у складі РФ. При цьому, від України вимагають вийти з тої частини Донеччини, яку росіяни не змогли захопити військовою силою. У "плані" також вимагається значне зменшення чисельності Збройних сил України та відмова від деяких видів озброєння, зокрема - далекобійних.

Також від України вимагатимуть відмовитися від перспективи членства в НАТО. Цю відмову треба закріпити у Конституції України.

При цьому, в Європі наголосили, що цей план приречений на провал без підтримки як Києва, так і європейських урядів.

Водночас, Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже розпочали проводити активну координацію з метою врахування ключових принципів України. Крім того, європейські лідери відстоюють позицію, що поточна лінія фронту має бути "відправною точкою для досягнення будь-якого порозуміння, і що Збройні сили України повинні залишатися здатними ефективно захищати суверенітет України".

